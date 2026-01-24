Müzik ile Moral: Etlik Şehir Hastanesi Konserleri - Son Dakika
Kültür Sanat

Müzik ile Moral: Etlik Şehir Hastanesi Konserleri

Müzik ile Moral: Etlik Şehir Hastanesi Konserleri
24.01.2026 17:21
Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, gönüllü müzik topluluğu ile hastalara moral veriyor.

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve personelin gönüllü katılımıyla oluşturulan müzik topluluğu, özel günlerde konserler vererek hastalara moral, çalışanlara motivasyon kazandırmaya çalışıyor.

Hastane bünyesinde özel günlerde düzenlenen konser ve etkinliklerle çalışmalarını sürdüren Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu, Tıp Bayramı, Hemşireler Günü ve hastanenin açılış yıl dönümü gibi günlerde sahne alıyor.

Hastalara yönelik özel günlerde de etkinlik gerçekleştiren topluluk, bu buluşmalarda Türk halk müziği eserlerini seslendiriyor.

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Seval Yılmaz Ergani, AA muhabirine, hastane açıldığından bu yana koronun kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, yaklaşık iki yıldır aktif olduklarını söyledi.

Kendi içlerinde düzenli çalışmalar yaptıklarını anlatan Ergani, "Hemşire, hekim, teknisyen, her birimden arkadaşımız yer alıyor. Biz beyaz önlüklerin arkasındaki kişileriz. Aynı zamanda kendi ruhumuzu da iyileştiriyoruz. Hem hastalarımıza daha verimli olabilmek hem de çalışan motivasyonumuz için güzel bir ortam oluştu." dedi.

Toplulukta bağlama, gitar, flüt ve darbuka gibi enstrümanların da yer aldığını aktaran Ergani, haftalık çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Koroya gelmeden önce tamamen kafamı boşaltıyorum. Müziğe yoğunlaşmak, anı yaşamak hepimize çok iyi geliyor. Hem hastalarımıza daha faydalı olabilmek hem de çalışan motivasyonumuzun artması için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Ertesi gün işe geldiğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz"

Etlik Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Belma Kontaş Horuztepe ise yaklaşık bir yıldır müzik topluluğunda yer aldığını dile getirerek, "Koronun hepimize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çok yoğun yerlerde çalışıyoruz. Akşam iş çıkışı rahatlama oluyor, ertesi gün işe geldiğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir ses tonunun dahi hastalar için önemli olduğunu vurgulayan Horuztepe, "Hastalarla iletişim kurarken sesimizi müzikle duyuruyoruz. Türkü söylüyorum. Bunun iletişime de katkısı olduğunu düşünüyorum. Kültür ve sanatın sağlık camiasında her zaman olması gerektiğine inanıyorum. Hastalarımızla bizim motivasyonumuzun birbiriyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu konserimizde Türk halk müziği çalışıyoruz." diye konuştu.

TRT Türk halk müziği ses sanatçısı Özgür Demirhan da müzik topluluğu ekibinin 45 kişiden oluştuğunu, sağlık çalışanlarının iş çıkışı enerjilerini koruyarak müzikle buluşmalarının önemli olduğunu belirterek, konserlerini "Türkülerle Şifa" adıyla CSO ADA Tarihi Salonu'nda vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA

