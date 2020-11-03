Nagazaki'den hükümete "BM Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzala" çağrısı - Son Dakika

Japonya'da Nagazaki Şehir Meclisi, Tokyo merkezi hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzalaması ve taraf devletler toplantısına katılması çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Nagazaki'de şehir meclisi, BM anlaşmasını imzalayan ülkeler arasında Japonya'yı görmek istediklerini belirtti.

Şehir meclisi tarafından onaylanan kararda, Tokyo merkezi hükümetinden anlaşmayı imzalaması, taraf devletler toplantısına gözlemci olarak katılması ve üye ülkeler toplantısının Nagazaki'de düzenlenebilmesi için çaba göstermesi talep edildi.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Nagazaki Belediye Başkanı Taue Tomihisa, "Atom bombası mağdurlarının ricası üzerine bu itki kuvveti büyük bir dalgaya dönüştü." ifadesini kullanarak, anlaşmanın ülke meclisinde etraflıca tartışılması gerektiğini söyledi.

Anlaşma, nükleer silahların geliştirilmesi, test edilmesi, sahip olunması ve kullanılmasını yasadışı ilan eden uluslararası düzeyde ilk pakt olarak 7 Temmuz 2017'de BM Genel Kurulu'nda 122 üye tarafından kabul edilmişti.

Yürürlüğe girmesi için 50 ülkenin onaylaması gereken BM Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na son olarak geçen ay Honduras onay vermişti. BM'den yapılan açıklamada, anlaşmanın 50'inci ülke olarak Honduras tarafından tasdik edildiği ve nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası anlaşmanın 22 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.