Nahçıvan'da Gaz Sızıntısı: Büşra Aksu Toprağa Verildi

16.01.2026 16:10
Nahçıvan'da gazdan zehirlenen Büşra Aksu, Ordu'da cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

AZERBAYCAN'ın Nahçıvan kentinde şofbenden sızan gazdan zehirlenip yaşamını yitiren 2 öğrenciden Büşra Aksu (22), memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesinde toprağa verildi.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak, 14 Ocak günü evde ölü bulundu. Öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından öğrencilerden Büşra Aksu'nun cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi. Ailenin 2 çocuğundan biri olan Büşra Aksu için Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Aksu, aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Nahçıvan, Güvenlik, Güncel, Ordu, Son Dakika

16:35
