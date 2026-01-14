Nallıhan'da Kış Etkinliği Geliyor - Son Dakika
Nallıhan'da Kış Etkinliği Geliyor

14.01.2026 12:33
Ömer Şeyhler Yaylası'nda 17 Ocak'ta düzenlenecek kış etkinliği müzik ve eğlence sunacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Ömer Şeyhler Yaylası'nda belediye tarafında 17 Ocak'ta kış etkinliği düzenlenecek.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör yaptığı açıklamada, "Kışın en güzel hali Nallıhan yaylalarında yaşanır. Doğa ile iç içe, karlar altında müzik, oyun ve eğlence dolu bir gün sizleri bekliyor." dedi.

Piknik, yarışma, canlı müzik ve yöresel oyunların yer alacağı etkinliğin 12.00-17.00 saatlerinde yapılacağını bildiren Başkan Güngör, "Mangalını, içeceğini ve kamp sandalyeni al gel sloganı ile şehirden uzaklaşıp karın tadını birlikte çıkarmak için tüm halkımızı bekliyoruz." çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

