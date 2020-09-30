Nanoteknolojili sıvıyla 'kullan at' maskenin ömrü 7 güne uzadı - Son Dakika

ANTALYA Teknokent'te nanoteknoloji üzerine çalışmalar yapan ekip, içeriğinde iyonik nano gümüşün de bulunduğu sıvı geliştirdi. 'Nanodis' adı verilen sıvı, püskürtüldüğü her yüzeyi tamamen kaplayarak, bakterilere, mantarlara ve virüse karşı yüzde 99,99 oranında günlerce süren koruma sağlıyor. 'Kullan at' maskelerin dış yüzeyine de sıkılabilen bu sıvı sayesinde maskelerin ömrü, 7 güne kadar uzayabiliyor.

Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren Nanoen Araştırma ve Geliştirme ekibi, 2006 yılından bu yana sürdürdükleri antimikrobiyal çalışmalarına bir yenisini ekledi. Dünyanın mücadele ettiği koronavirüsten korunmak üzere çalışma başlatan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Doç. Dr. Murat Akarsu, Doç. Dr. Esin Akarsu, öğretim görevlisi Dr. Ömer Kesmez ile lisansüstü öğrencileri Eylül Odabaş, Tuğçe Kuruca, Gizem Sivri ve Başak Aslıhan Bağcı'dan oluşan ekip, piyasada satılan antimikrobiyal özelliği bulunan sıvı ürünleri alıp, inceledi. Kendi geliştirdikleri ürünlerdeki antimikrobiyal etkinin, kalıcı olduğunu savunan rakip üründen çok daha iyi sonuçlar aldığını belirleyen ekip üyeleri, kullanım yoğunluğunun fazla olduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniğinde geliştirdikleri sıvı ürünü test etti. Klinikte kullanılan tezgah üstü, servis bilgisayarı ve röntgen cihazında denenen ürün, yüzeydeki bakteri, mikrop ve virüsleri 6 güne kadar yüzde 99,99 oranında yok etti.