Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü - Son Dakika

Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü

05.01.2021 14:58
Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapım çalışmalarında önemli bir eşik daha aşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapım çalışmalarında önemli bir eşik daha aşıldı. 10 bin 746 metrelik tünel uzunluğuna ulaşılan inşaatta, bu sabaha karşı Şehitlik İstasyonu ile buluşma sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımdaki en kritik yatırımlarından biri olan hafif raylı sistemin geliştirilmesi için çalışmalar soluksuz devam ederken, Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlığı'nı birleştirecek 7,2 kilometrelik metro hattında Şehitlik İstasyonu'na da ulaşıldı. İzmir Metro hattının 4. aşaması olarak 2 adet TBM (tünel açma makinesi) ile sürdürülen kazı çalışmalarında daha önce Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Narlıdere istasyonlarını birleştiren Hat 1 tüneli, bu sabaha karşı Şehitlik istasyonu ile buluştu.

Tünel kazılarının yüzde 74'ü tamamlandı

Gidiş-geliş olmak üzere iki hat üzerinde devam eden derin tünel çalışmalarında ilk TBM 3 bin 886 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM ile de 2 bin 182 metrelik tünel kazıldı. Tünel açma makineleri ile kazılan toplam tünel uzunluğu 5 bin 895 metreye ulaştı. Bir yandan kazı yapıp çıkan taşı ve kumu taşıma bandı ile ayrıştırarak çıkartan, diğer yandan da tünelin beton plaklarını yerleştiren TBM sayesinde, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma indiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında dev makinelerle derin tünel kazma çalışmalarının yanı sıra, klasik tünel açma yöntemi olan Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) ile başlattığı kazılarını da sürdürüyor. Bu çalışmalarda kazılan tünelin uzunluğu ise 4678 metreye ulaştı. Böylece TBM ve NATM yöntemleriyle açılan toplam tünel uzunluğu 10 bin 746 metreyi buldu. Hattaki toplam tünel kazılarının ise yüzde 74'ü tamamlanmış oldu.

Bornova'dan Narlıdere'ye kesintisiz ulaşılacak

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24'e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3'ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar aktarmasız gidebilecek. Metro hattı 2022'de tamamlanacak. - İZMİR

Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü
Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü
Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü

Fahrettin Altay, Narlıdere, İzmir, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü - Son Dakika


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