Nawrocki: Rusya Hala Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nawrocki: Rusya Hala Tehdit

25.01.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Rusya'nın Orta ve Doğu Avrupa için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya'nın Orta Avrupa ve Doğu Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki, temaslarda bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Nawrocki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım tarihi konusunda "kendi tahminlerini" sunmak istemediğini, sürecin denge ve çok zaman gerektirdiğini dile getirdi.

Rusya'nın Orta ve Doğu Avrupa bölgeleri için tehdit oluşturmaya devam edeceğine dikkati çeken Nawrocki, "Değişmeyen bir gerçek var, ister Çarlık Rusyası, ister Bolşevik Rusya, ister Vladimir Putin'in Rusyası olsun, bugün bağımsız olan ülkelerimiz Rusya'dan kaynaklanan aynı tehditle karşı karşıya." diye konuştu.

Nawrocki, Zelenskiy ve Nauseda ile aynı görüşü paylaştığını, transatlantik ilişkilerin ve ABD ile askeri, ekonomik ve ticari işbirliğinin Orta ve Doğu Avrupa bölgesi için "şüphesiz temel politika yönelimlerinden biri" olduğunu ifade etti.

Nawrocki, "Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa'nın iklim politikalarına veya yasa dışı göçmenlerin kabulüne odaklandığı bir dönemde bile Rus tehdidine ilişkin değerlendirmelerinde haksız çıkmadılar." şeklinde konuştu.

Zelenskiy ile bu yıl Varşova'da düzenlenmesi planlanan Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin konferansı da görüştüklerini kaydeden Nawrocki, etkinliğin tüm bölge için "çok önemli bir buluşma" olacağını söyledi.

"Rusya, adil ve kalıcı bir barışa bağlanmaktan kaçınıyor"

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ise Ukrayna'nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediklerini ifade etti.

Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek barış anlaşmasının bu ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alması gerektiğini dile getiren Nauseda, "Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa bağlanmaktan kaçındığını ve barışın zorunlu bir ön aşaması olan ateşkesi kabul etmediğini bir kez daha gördük." diye konuştu.

Nauseda, ABD'nin desteğiyle Avrupa ülkelerinin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının Rusya'ya karşı kilit bir caydırıcı unsur olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Polonya, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nawrocki: Rusya Hala Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 23:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: Nawrocki: Rusya Hala Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.