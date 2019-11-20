Son Dakika Haberleri: Nejat Uygur anıldı
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Nejat Uygur anıldı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında "Yeşilçam Sahnede" oyunu sergilendi.

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Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında "Yeşilçam Sahnede" oyunu sergilendi. Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur'un yer aldığı oyun sonrası vatandaşlara helva dağıtıldı. Behzat Uygur, "Nejat Bey 'Beni hep gülümseyerek anın.' derdi. Bu gece de onun isteği doğrultusunda gerçekleşti" diye konuştu.

Nejat Uygur, Bilecik, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:41 
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