Nejat Uygur anıldı
6 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında "Yeşilçam Sahnede" oyunu sergilendi.
Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında "Yeşilçam Sahnede" oyunu sergilendi. Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur'un yer aldığı oyun sonrası vatandaşlara helva dağıtıldı. Behzat Uygur, "Nejat Bey 'Beni hep gülümseyerek anın.' derdi. Bu gece de onun isteği doğrultusunda gerçekleşti" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:41
Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi İrem Derici saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu