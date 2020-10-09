Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü - Son Dakika

BİTLİS sınırları içerisinde bulunan, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, sonbahar ile pastel renklere büründü.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacalar ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor.