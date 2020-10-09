Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü - Son Dakika

Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü

09.10.2020 13:23
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü, System.String[]

BİTLİS sınırları içerisinde bulunan, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, sonbahar ile pastel renklere büründü.

BİTLİS sınırları içerisinde bulunan, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, sonbahar ile pastel renklere büründü.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacalar ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor.

Çetin kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası'nda, sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa pastel renklere bürünüp, güzelliğiyle dikkatleri üstüne çekerken, kış öncesi de son ziyaretçilerini ağırlıyor. 'HERKESİN GÖRMESİ LAZIM'Nemrut Krater Gölü kenarında yaklaşık 30 yıldan beridir işletmecilik yapan Niyazi Selgi, Nemrut'un artık kışa hazırlandığını, ilerleyen günlerde yağışlarla birlikte ziyaretçi sayısında da düşüş yaşanacağını, ilk karla birlikte de artık yolların kapanarak sezonun biteceğini söyledi. Ziyaretçilerden Reşit Akkoyun ise İstanbul'dan gelen misafirlerini gezdirmek için bölgeye geldiklerini, Nemrut'un bir doğa harikası olduğunu belirterek, " Bitlis'te gezilecek birçok yer var. Ancak Nemrut başka güzel. Herkesin burayı görmesi lazım. Biz de bugün İstanbul'dan gelen misafirlerimizi buraya getirdik. Çok memnun kaldılar. Özellikle sonbahar aylarında çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü

Sonbahar, Türkiye, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü - Son Dakika

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