Netanyahu, AIPAC toplantısında ABD'li siyasilerle buluştu
Netanyahu, AIPAC toplantısında ABD'li siyasilerle buluştu

29.01.2026 22:16
İsrail Başbakanı Netanyahu, AIPAC toplantısında ABD'li Kongre üyelerine destekleri için teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail yanlısı lobi Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin (AIPAC) organize ettiği toplantıda ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, AIPAC'in organize ettiği toplantının Batı Kudüs'te yapıldığı bildirildi ve toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, toplantıya, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Don Davis, Jake Ellzey, Mike Bost, Jennifer Kiggans, Ryan Zinke, AIPAC Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Waldman ve AIPAC İsrail Direktörü Cameron Brown katıldı.

Netanyahu, heyet üyelerine İsrail'e verdikleri destek için teşekkür etti ve İsrail'in ABD için "gerçek bir müttefik" olduğunu ileri sürdü.

İsrail, ABD Kongresi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmakla suçlanıyor.

AIPAC'in, ABD'li birçok Temsilciler Meclisi üyesi ve senatörü, görevlerinin ilk yılında İsrail'e "çok özel bir geziye" götürdüğü belirtiliyor.

İsrail yanlısı lobi, faaliyetlerinin hesap verebilirliği bulunmayan yabancı lobicilik çalışmaları olduğu için eleştirilirken, diğer yabancı ülke bağlantılı grupların aksine AIPAC'in Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmadığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

