Netanyahu'nun Uçağı Girit'e Gidip Döndü

İran ile ABD arasında giderek artan gerilimin gölgesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahatlerinde kullandığı uçak, Yunanistan'ın Girit Adası'na indikten sonra tekrar İsrail'e döndü.

Flight Radar verilerine göre, Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" isimli uçak İsrail'in güneyinden havalanarak ülkeden ayrıldı.

Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığıyla artan gerilimin ardından Netanyahu'ya tahsis edilen uçağın yurt dışına çıkarılması dikkati çekti.

"Wings of Zion" isimli uçak Yunanistan'ın Girit Adası'na iniş yaptıktan kısa süre sonra yeniden İsrail'e döndü.

Haberin ardından adı açıklanmayan İsrailli yetkililer yerel basına yaptıkları açıklamada, bunun "uçağın yıllık bakım programının bir parçası olarak önceden planlanmış rutin bir eğitim uçuşu olduğunu" belirtti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki savaşta Netanyahu'nun uçağı ülke dışına çıkarılarak Yunanistan'a götürülmüştü.