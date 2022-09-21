Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Nevşehir'den kısa kısa

21.09.2022 15:27
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent merkezinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent merkezinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, Bekdik ve 15 Temmuz mahallelerinde belediye ekiplerince sürdürülen çalışma alanlarında ilgililerden bilgi aldı, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Savran, fotoğraf çektirdiği çocuklarla bir süre basketbol oynadı.

Mahallelerde gerçekleştirilen değişim ve dönüşümün hızla devam edeceğini belirten Savran, "Nevşehir'imizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız söylentiye değil, icraata bakıyor. Vermiş olduğumuz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmek. Çünkü biz bu şehre sevdalıyız." diye konuştu.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 50 UH 120 plakalı otomobil devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Üniversiteler Güvenlik Kurulu Toplantısı" yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında "Üniversiteler Güvenlik Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilikteki toplantı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, kaymakamlar ile bazı kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılına yönelik çalışma ve hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, akademik çalışmaların huzur ve güven içerisinde yürütülmesi, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ile özel öğrenci yurt ve pansiyonlarının koordinasyon içerisinde çalışarak gerekli tedbirlerin uygulanması yönünde karar alındı.

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Kaynak: AA

basketbol, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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