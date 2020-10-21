Nevşehir Belediyespor - Kozanspor: 1-0

STAT: Nevşehir GaziHAKEMLER: Uğurcan Gökler, Gökhan Coşar, Hüseyin CanNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel, Ahmet Mert Bayındır (Dk.62 Efecan), İsmail, Youssef, (Dk.90 Batuhan), Tuncay (Ahmet Eren), Hasan, Furkan Parsak (Dk.62 Emre), Furkan Mızrak, Muhammed, İlyas, RahmiKOZANSPOR: Toprak, Fatih, Muzzaffer, Sinan (Dk.60 Fırat), Yiğit (Dk.74 İbrahim), Siraç, Berkay (Dk.60 Melih), Hasan, Ahmet, Yusuf (Dk.60 Uğurcan), HakanGOLLER: Dk.8 Youssef (Nevşehir Belediyespor)SARI KARTLAR: Furkan (Nevşehir Belidiyespor) - Siraç, Hakan (Kozanspor)Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Nevşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kozanspor'u 8'inci dakikada Youssef'in attıgı golle 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
- Kaynak: DHA
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