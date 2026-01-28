Nevşehir\'de bir kişi evinde ölü bulundu

Nevşehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Nar beldesi Baş Mahalle 106. Sokak adresinde yaşayan Mehmet Safa Doğrul'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Doğrul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından evde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma gerçekleştirdi.

Doğrul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR