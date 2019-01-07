Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in Bazı İlçelerinde Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'in Bazı İlçelerinde Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildi.

Nevşehir'in Bazı İlçelerinde Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildi.

Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edilirken, Nevşehir Merkez, Ürgüp ve Gülşehir ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

Gün boyu soğuk havanın etkili olması beklenen Nevşehir'de 8 Ocak Salı günü kar yağışı bekleniyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Derinkuyu, Avanos, Acıgöl, Nevşehir, Güncel
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