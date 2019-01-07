Nevşehir'in Bazı İlçelerinde Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildi.
Nevşehir
'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildi.
Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından Acıgöl
, Avanos
, Derinkuyu
ve Hacıbektaş
ilçelerinde okullar tatil edilirken, Nevşehir Merkez
, Ürgüp
ve Gülşehir
ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.
Gün boyu soğuk havanın etkili olması beklenen Nevşehir'de 8 Ocak Salı günü kar yağışı bekleniyor. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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