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Nevşehir'in nüfusu 3 bin 41 kişi arttı - Son Dakika

Nevşehir'in nüfusu 3 bin 41 kişi arttı

07.02.2022 15:25
Nevşehir'in nüfusu 3 bin 41 kişi arttı

Nevşehir'in 2021 yılı il geneli nüfusu, bir önceki yıla göre 3 bin 41 kişi arttı.

Nevşehir'in 2021 yılı il geneli nüfusu, bir önceki yıla göre 3 bin 41 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜİK 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Nevşehir'in nüfusunun 308 bin 3 kişiye ulaştığı belirtildi.

Bir önceki yıl 304 bin 962 olan il geneli nüfusunda artış yaşandığını kaydedilen açıklamada, kent merkezi nüfusunun 120 bin 599 olduğu aktarıldı.

Kent merkezinde en kalabalık mahallenin 19 bin 367 nüfusla 2000 Evler, en az ise 273 kişiyle Raşitbey olduğu bildirilen açıklamada, Acıgöl'ün 6 bin 38, Avanos'un 14 bin 783, Derinkuyu'nun 10 bin 919, Gülşehir'in 12 bin 289, Hacıbektaş'ın 5 bin 264, Kozaklı'nın 7 bin 565, Ürgüp'ün de 23 bin 945 nüfusa sahip olduğu bilgisine yer verildi.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'in nüfusu 3 bin 41 kişi arttı - Son Dakika


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