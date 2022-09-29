Ian Kasırgası, ABD'de 1 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı! Kasırga sonrası Biden'dan petrol şirketlerine uyarı geldi - Son Dakika
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Ian Kasırgası, ABD'de 1 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı! Kasırga sonrası Biden'dan petrol şirketlerine uyarı geldi

29.09.2022 02:34

ABD'nin Florida eyaletine etkisi hissettiren Ian Kasırgası, ilk günde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu. Yaklaşık 1 milyon kişiyi elektriksiz bırakan kasırga hakkında konuşan Başkan Biden, Ian Kasırgasının benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulunarak "Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın" dedi.

ABD'nin Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü. Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden "poweroutages.us" internet sitesindeki bilgilere göre 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.

Günlerdir uyarıları yapılan kasırga ABD'yi çok sert vurdu! İlk günün faturası bir hayli ağır

240 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu. Ian'ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer'deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965'ten bu yana en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Günlerdir uyarıları yapılan kasırga ABD'yi çok sert vurdu! İlk günün faturası bir hayli ağır

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida'ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı. ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Günlerdir uyarıları yapılan kasırga ABD'yi çok sert vurdu! İlk günün faturası bir hayli ağır

BAŞKAN BİDEN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan ve büyük yıkıma yol açmasından endişe edilen Ian Kasırgasının benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu. Biden, Washington DC'de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı. Biden konuşmasında "Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın. Benzin fiyatları göreceli olarak düşük seyrediyor ve daha da düşmeye devam etmeli.

"PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 2'Sİ ETKİLENECEK"

Uzmanlarım kasırganın ABD'nin petrol üretiminin sadece yüzde 2'sini etkileyeceğini ve bunun çok kısa süreliğine olacağını söyledi. Bu geçici fırtına, petrol sektörünü etkilemesi için, fiyatların şişirilmesi için bahane olarak kullanılamaz. Yetkililerimden benzin fiyatlarının şişirilip, şişirilmediğini denetlemelerini isteyeceğim."

Günlerdir uyarıları yapılan kasırga ABD'yi çok sert vurdu! İlk günün faturası bir hayli ağır

"8 MİLYAR DOLAR TAAHHÜT ALDIK"

Biden, açlık konusunun da dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ve Rusya- Ukrayna savaşının küresel gıda krizini körüklediğini belirtti. 2030'a kadar açlığın bitirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Biden, "Bugün bu hedeflerimize ulaşmak için 100 farklı kuruluştan 8 milyar dolar taahhüt aldığımızı duyurmak isteriz." şeklinde konuştu.

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Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ian Kasırgası, ABD'de 1 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı! Kasırga sonrası Biden'dan petrol şirketlerine uyarı geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ian Kasırgası, ABD'de 1 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı! Kasırga sonrası Biden'dan petrol şirketlerine uyarı geldi - Son Dakika
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