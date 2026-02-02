New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

02.02.2026 18:25
Borsa, değerli metallerdeki satışlar ve politik belirsizliklerle açılışını düşüşle yaptı.

New York borsası, altın ve gümüş gibi değerli metallerde görülen sert satışların ardından yoğun veri gündemi ile şirket bilançolarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalarak 48.762,04 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.922,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kayıpla 23.375,56 puana geriledi.

ABD'deki politika belirsizlikleri ve Başkan Donald Trump'ın, görev süresi mayıs ayında dolacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday göstermesi, yatırımcılar tarafından büyük ölçüde "şahin" bir hamle olarak değerlendirilirken, piyasalarda açılışta negatif bir seyir izlendi.

Değerli metallerde geçen hafta başlayan sert satışlar dalgalanmaya yol açtı. Analistler, vadeli işlem piyasalarındaki teminat tamamlama (margin call) zorunlulukları ve yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını karşılamak amacıyla nakde yönelmesinin değerli metallerdeki sert satışların ana nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

ABD'de bu hafta yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunurken, cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporu başta olmak üzere JOLTS açık iş sayısı, ADP tarafından açıklanan özel sektör istihdamı ile işsizlik maaşı başvuruları gibi iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip edilecek.

Söz konusu verilerde Fed'in para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

Ayrıca ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini de değerlendirecek.

Bilanço sezonu devam ederken, bu hafta Alphabet, Amazon ve AMD gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların takibinde olacak.

Öte yandan, ABD'de federal hükümet, Senatonun 30 Ocak'ta onayladığı bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmi olarak kapanmıştı. Üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilen bütçe paketi ile hükümetin yeniden açılmasına ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından izlenecek.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
