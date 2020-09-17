New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 27.901,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kayıpla 3.357,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalarak 10.910,28 puana düştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıkladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları sonrası New York borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler de endekslerdeki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldığı belirtilmişti. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret etmişti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi, ancak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

ABD'de konut başlangıçları da ağustosta beklenenden fazla azaldı. Ülkede konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 416 bine düşerken, inşaat izinleri aynı dönemde yüzde 0,9 azalışla 1 milyon 470 bine geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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