New York Borsası Faiz Kararı Sonrası Yatay Seyir İzledi
Ekonomi

New York Borsası Faiz Kararı Sonrası Yatay Seyir İzledi

New York Borsası Faiz Kararı Sonrası Yatay Seyir İzledi
29.01.2026 01:16
Fed'in faiz kararının ardından New York borsasında endeksler yatay seyretti, Dow Jones yükseldi.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 49.015,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.978,03 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 23.857,45 puana yükseldi.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, pay piyasaları gün içindeki yükseliş ivmesini kapanışta koruyamadı.

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu ifade etti.

Faizin sabit tutulması konusunda geniş bir destek olduğunu söyleyen Powell, gelecek toplantılarla ilgili ise herhangi bir karar almadıklarını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin her zaman güçlü bir dolar politikasına sahip olduğunu belirtti.

Eğer sağlam politikalar izlenirse ABD'ye para akışının artacağına işaret eden Bessent, ticaret açığının azalmasının da zamanla otomatik olarak doların değerinin artmasına yol açacağını kaydetti. Bessent, şu anda dolar-yen piyasasına kesinlikle müdahale etmediklerini bildirdi.

Analistler, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Meta, Tesla ve IBM'in finansal sonuçlarının da piyasaların seyrini etkileyebileceğini söyledi.

ABD'deki ticari ve mali gelişmelerin de yakından takip edildiğini kaydeden analistler, hükümetin tekrar kapanma riskinin artması ile olası ticaret gerilimlerinin piyasalarda bir baskı unsuru olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

