New York Borsası Yükselişle Kapanış Yaptı
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Kapanış Yaptı

10.01.2026 01:17
Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor kırarak haftayı yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artarak 49.504,07 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artışla 6.966,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kazançla 23.671,35 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilen tarım dışı istihdam verisi yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini buna karşın işsizlik oranındaki gerilemenin Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, son istihdam verilerinin ılımlı bir iş büyümesini ve düşük işe alım ortamını yansıttığını ifade etti.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise ocakta 54'e çıkarak Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurumsal tarafta da çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş öne çıktı. Broadcom'un hisseleri yüzde 3,8, Intel'in hisseleri yüzde 10,8 değer kazandı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın konut piyasasını desteklemek amacıyla temsilcilerine 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil (mortgage bond) alımı talimatı vermesinin ardından ABD'nin büyük konut geliştirme şirketlerinden D.R. Horton'un hisseleri yüzde 7,8 ve PulteGroup'un hisseleri yüzde 7,3 yükseldi.

Öte yandan, Trump'ın tarifelerinin yasallığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesinin beklenen kararı açıklanmadı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Yüksek Mahkemenin Başkan Trump'ın tarifeleri uygulamak için acil durum yetkilerini kullanmasına karşı bir karar vermesi halinde alternatif önlemleri devreye sokabileceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Kapanış Yaptı - Son Dakika

