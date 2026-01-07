New York Borsası Yükselişte: Rekor Kapanışlar - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükselişte: Rekor Kapanışlar

07.01.2026 01:18
New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor düzeyde kapanış yaptı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,99 artışla 49.462,08 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artarak 6.944,82 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,65 kazançla 23.547,17 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Yatırımcılar, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası gelişmelerin etkilerini geride bırakırken, yapay zeka odaklı hisselerdeki iyimserlikle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Teknoloji şirketleri, ABD'nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026'da yeniliklerini tanıtırken, yapay zeka odaklı şirketlerin hisselerindeki yükseliş dikkat çekti. Bu şirketlerden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10 yükselirken, Palantir Technologies yüzde 3,3 değer kazandı.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın CES 2026'da hafıza ve depolama ihtiyacına dikkat çekmesinin ardından bellek ürünleri üreten Sandisk'in hisseleri yüzde 27,6 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl izleyeceği para politikasına yön verebilecek bir dizi veri yatırımcıların odağında bulunurken, ADP Araştırma Enstitüsü tarafından bugün açıklanacak özel sektör istihdamı ile JOLTS açık iş sayısı verileri yakından takip edilecek.

Ayrıca, S&P Global tarafından dün açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 52,5'e geriledi.

Aşağı yönlü revize edilen veri söz konusu dönemde sektörde genişlemenin yavaşladığına işaret etti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aynı dönemde aylık bazda 1,5 puan azalışla 52,7 değerine düştü.

Para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcılar, Fed yetkililerinin açıklamalarını da izliyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, para politikasının ekonomiyi baskıladığını savunarak, Bankanın 2026 yılında politika faizini 100 baz puanın üzerinde indirmesi gerekeceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise artan işsizlik ile yüksek seyreden enflasyon nedeniyle para politikasına ilişkin görünümün hassas bir dengede olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişte: Rekor Kapanışlar

