Nezaket Sokağı Projesi Başladı

11.02.2026 13:00
İstanbul'da 'Nezaket Koridoru' açıldı, öğrencilerle empati ve saygı bilinci güçlendirilecek.

İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Nezaket Sokağı Projesi" kapsamında, öğrencilerde empati, saygı, nezaket dili ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla "Nezaket Koridoru"nun açılışı yapıldı.

Beşiktaş'taki Kami Güzey İlkokulu'nda düzenlenen açılış programında, öğrenciler müzik dinletisi sundu ve drama gösterisi yaptı.

Öğrencilerle açılış kurdelesini kesen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programdaki konuşmasında, medeniyetin kodlarında, kültürün temelinde insana sevgi, saygı ve nezaket olduğunu ifade etti.

Dijital dönüşümle beraber çocukların kötü davranışlara ve sözlere maruz kaldığını belirten Yentür, bunu önlemek, dillendirmek ve ortadan kalkması için uygun ortamları, projeleri ve çalışmaları sunmanın eğitimcilere ve ebeveynlere düşen bir görev olduğunu dile getirdi.

Yentür, İstanbul'un tüm okullarında bu haftayı nezaket ve farkındalık haftası ilan ettiklerini aktararak, nezaketin sadece bir dersin konusu olmadığını, bunu öğrencilere aktarmanın öğretmenlerin en önemli görevi olduğunu söyledi.

Söz konusu farkındalık ve başlangıcın bu hafta başlayıp bitecek bir şey olmadığını kaydeden Yentür, şöyle konuştu: ??????????????

"Müfredatın tamamında, tüm derslerde öğretmenlerimiz çocuklara öncelikle kendine saygı duymayı, büyüklerine saygı duymayı, sevmeyi, nezaketli olmayı, gerektiğinde özür dileyebilmeyi, teşekkür etmeyi en yüce erdem ve değer olarak aktaracaklar. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun toplumun tüm kesimlerinden desteklenmesini istiyoruz. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Çocuklarımızın o güzel kalbindeki güzelliklerin büyüdüğünde de devam edebilmesi için biz büyüklerin onlara güzel ortamları, güzel örnekleri sunmamız lazım. Sözümüzle özümüzle davranışlarımızın bir bütün olması lazım."

Nezaket eğitimini bu dönemde çalışmalarının başına koyduklarını belirten Yentür, "İstanbul'un tüm sınıflarında bunu yeterince göreceksiniz. Haziran sonuna kadar çok güçlü bir şekilde vurgulayacağız. Nezaket, eğitimin temelidir." ifadelerini kullandı.

Programda, öğrencilerin hazırladığı nezaket temalı çalışmalar, empati ve değer odaklı uygulamalar ile okul temelli değer eğitimi örnekleri de tanıtıldı.

Nezaket Sokağı Projesi ile öğrencilerde empati, saygı, nezaket dili ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi, okul ikliminde değer temelli yaklaşımın somut uygulamalarla desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
