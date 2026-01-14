Niğde'de Zincirleme Kaza: İki Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Niğde'de Zincirleme Kaza: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Niğde\'de Zincirleme Kaza: İki Kuzen Hayatını Kaybetti
14.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki kuzen, düğün yolunda yaşanan zincirleme kazada hayatını kaybetti, memleketlerinde defnedildi.

NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden kuzenler İhsan Orak (32) ve Tekin Gül (30), memleketleri Diyarbakır'da toprağa verildi. Orak ve Gül'ün başka bir kuzenlerinin düğünü için Bismil'e gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden Rıza A. (50) yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erdal E.'nin (33) kullandığı 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Rıza A.'nın aracı, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran Yusuf U.'nun (26) kullandığı 31 AHN 606 plakalı çekiciye bağlı 31 ARG 139 plakalı yarı römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 34 FID 235 plakalı otomobildeki kuzenler İhsan Orak ile Tekin Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Erdal E. ile Ahmet G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kazada hayatını kaybeden İhsan Orak ile Tekin Gül'ün inşaatta işçi olarak çalıştığı, başka bir kuzenlerinin Bismil ilçesi Eliaçık Mahallesi'ndeki düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. İhsan Orak ve Tekin Gül'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından kırsal mahalledeki mezarlıkta yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Zincirleme Kaza: İki Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:58:57. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Zincirleme Kaza: İki Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.