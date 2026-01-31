Nijer'de Terör Saldırıları Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijer'de Terör Saldırıları Kınandı

31.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Birliği Başkanı, Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı ve ortak mücadele vurguladı.

CAPE Afrika Birliği (AfB) Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Nijer'in başkenti Niamey'deki uluslararası havalimanı ve ülkenin batısındaki bir köye düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusuf 29 Ocak'ta Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırı ile 18 Ocak'ta ülkenin batısındaki Bosiye köyünde yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf, söz konusu menfur eylemleri en sert ifadelerle kınadığını belirterek, bu saldırıların sivilleri ve kamu altyapısını hedef alan şiddet yanlısı aşırılıkçı grupların yürüttüğü terör kampanyasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Havalimanındaki saldırının kontrol altına alınmasını sağlayan Nijer güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesini takdirle karşıladıklarını kaydeden Yusuf, terörizm ve şiddet yanlısı aşırılığın, etkilenen devletlerin barışına, istikrarına ve toprak bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Yusuf, Afrika Birliği Komisyonu'nun, bu ortak tehdide karşı mücadeleyi güçlendirmek, sivil nüfusu korumak ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla, bölge devletleri ve ilgili ortaklarla yakın koordinasyon içinde Nijer makamlarının çabalarını desteklemeye devam etmeye tam hazır olduğunu kaydetti.

Havalimanı saldırısı

Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyulmuştu.

Olayda 4 asker yaralanmış, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmiş ve 11 kişi de gözaltına alınmıştı.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, saldırılarla ilgili Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'i suçlamıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın Sahel'deki kolu üstlenmişti.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki havalimanı, daha önce ABD ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu "Niamey 101 Hava Üssü"ne de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Afrika, Nijer, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijer'de Terör Saldırıları Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 18:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Nijer'de Terör Saldırıları Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.