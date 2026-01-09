Nijerya'ya 9,5 Milyon Dolar Yolsuzluk Fon İadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'ya 9,5 Milyon Dolar Yolsuzluk Fon İadesi

09.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jersey Adası, Nijerya'ya yolsuzluktan elde edilen 9,5 milyon doları altyapı projeleri için iade edecek.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yetkilileri, yolsuzluk suçlarından elde edildiği belirlenen 9,5 milyon doların kaynağı olan Nijerya'ya iade edileceğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Jersey ile Nijerya hükümeti arasında Aralık 2025'te imzalanan mutabakat zaptı kapsamında iade edilecek fonlar, Nijerya'da altyapı projelerinde kullanılacak.

Nijerya Adalet Bakanı ve Federal Başsavcı Lateef Fagbemi, kaynağın anlaşma şartlarına uygun şekilde değerlendirileceğini bildirdi.

Söz konusu iade edilecek 9,5 milyon dolar kaynağın başkent Abuja ile Lagos'u birbirine bağlayan otoyolun son aşamalarının inşasında kullanılacağını belirten Fagbemi, şunları söyledi:

"El konulan varlıkların başarıyla geri alınması ve iade edilmesi, Nijerya'nın uluslararası ortaklarıyla yürüttüğü işbirliğinin etkinliğini ve yasa dışı yollarla elde edilen servetler için hiçbir güvenli liman bulunmadığını göstermektedir."

Jersey ile Nijerya hükümeti arasında imzalanan anlaşmanın, daha önce iki ülke arasında gerçekleştirilen ve toplamda 300 milyon dolardan fazla kaynağın Nijerya'ya iadesini öngören mutabakatların devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Jersey Kraliyet Mahkemesi, 2024 yılında söz konusu fonların, üçüncü taraf yüklenicilerin kamu kaynaklarını üst düzey Nijeryalı yetkililer ve onlara yakın kişiler lehine yönlendirdiği bir yolsuzluk planından elde edildiğine "yüksek olasılıkla" hükmetmişti.

Fonların, eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde geri alındığı ancak çeşitli hukuki süreçler nedeniyle iadenin geciktiği belirtildi.

Kaynak: AA

Nijerya, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'ya 9,5 Milyon Dolar Yolsuzluk Fon İadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:00:47. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'ya 9,5 Milyon Dolar Yolsuzluk Fon İadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.