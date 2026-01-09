Nijerya'ya 9,5 Milyon Dolar Yolsuzluk Fon İadesi

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yetkilileri, yolsuzluk suçlarından elde edildiği belirlenen 9,5 milyon doların kaynağı olan Nijerya'ya iade edileceğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Jersey ile Nijerya hükümeti arasında Aralık 2025'te imzalanan mutabakat zaptı kapsamında iade edilecek fonlar, Nijerya'da altyapı projelerinde kullanılacak.

Nijerya Adalet Bakanı ve Federal Başsavcı Lateef Fagbemi, kaynağın anlaşma şartlarına uygun şekilde değerlendirileceğini bildirdi.

Söz konusu iade edilecek 9,5 milyon dolar kaynağın başkent Abuja ile Lagos'u birbirine bağlayan otoyolun son aşamalarının inşasında kullanılacağını belirten Fagbemi, şunları söyledi:

"El konulan varlıkların başarıyla geri alınması ve iade edilmesi, Nijerya'nın uluslararası ortaklarıyla yürüttüğü işbirliğinin etkinliğini ve yasa dışı yollarla elde edilen servetler için hiçbir güvenli liman bulunmadığını göstermektedir."

Jersey ile Nijerya hükümeti arasında imzalanan anlaşmanın, daha önce iki ülke arasında gerçekleştirilen ve toplamda 300 milyon dolardan fazla kaynağın Nijerya'ya iadesini öngören mutabakatların devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Jersey Kraliyet Mahkemesi, 2024 yılında söz konusu fonların, üçüncü taraf yüklenicilerin kamu kaynaklarını üst düzey Nijeryalı yetkililer ve onlara yakın kişiler lehine yönlendirdiği bir yolsuzluk planından elde edildiğine "yüksek olasılıkla" hükmetmişti.

Fonların, eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde geri alındığı ancak çeşitli hukuki süreçler nedeniyle iadenin geciktiği belirtildi.