Niksar'da Ev Yangını

Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Yusuf Şah Mahallesi Kale Sokak'ta Sezgin Yanık'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
