Norveç Prensesi Epstein ile Yazışmalar Nedeniyle Eleştirildi

(ANKARA) - Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Jeffrey Epstein ile yazışmalarının, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni belgelerde ortaya çıkmasının ardından, Veliaht Prenses Mette-Marit'in "zayıf bir muhakeme" sergilediğini söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, adı Epstein Dosyaları'nda geçen Veliaht Prenses Mette-Marit'in, "zayıf bir muhakeme yürüttüğünü" kabul etti ve eleştirilere dair, "Ben de buna katılıyorum" dedi.

Prenses Mette-Marit'in yayınlanan son dosyalardaki yazışmalarda isminin yüzlerce kez geçmesi, Norveç kamuoyunca eleştirildi. 2011-2014 yıllarına ait e-postaları içeren belgeler, kanıtların yanı sıra Veliaht Prensesin Ocak 2013'te Epstein'in Palm Beach'teki konutunda dört gün geçirdiğini ortaya koymuştu.

Veliaht Prenses, Norveç Kraliyet Sarayı tarafından 31 Ocak günü yayınlanan bir açıklamayla Epstein ile ilişkisi nedeniyle özür diledi ve temaslarını "tek kelimeyle utanç verici" olarak nitelendirdi. Mette-Marit yaptığı açıklamada, "Zayıf bir muhakeme sergiledim ve Epstein ile herhangi bir temasım olduğu için pişmanım. Jeffrey Epstein eylemlerinden tek başına sorumludur. Epstein'in geçmişini daha kapsamlı bir şekilde araştırmadığım ve nasıl bir insan olduğunu daha önce fark etmediğim için sorumluluğu üstlenmeliyim. Bundan derin üzüntü duyuyorum ve bu benim taşımam gereken bir sorumluluk" ifadelerine yer verdi.

"Paris zina için iyidir"

Epstein ile yapılan yazışmaların bazıları kamuoyunda özellikle dikkati çekti. Mesajlardan birinde Mette-Marit, Epstein'den "çok tatlı biri" olarak bahsetti. Epstein'in Paris'te "eş avında" olduğunu söylediği bir başka yazışmada ise Prenses, "Paris zina için iyidir" yanıtını verdi ve "İskandinavların daha iyi eş adayı olduğunu" ekledi. Bir diğer e-postada ise Mette-Marit, "Bir annenin 15 yaşındaki oğlunun duvar kağıdı için sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadın önermesi uygunsuz mu?" sorusunu yöneltti.

Oğlu tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor

Bu ifşaalar, Norveç kraliyet ailesinin zaten eleştirilerin hedefinde olduğu bir dönemde yaşandı. Mette-Marit'in kraliyet unvanı bulunmayan 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, yarın Oslo'da hakim karşısına çıkacak. Hoiby, dört kadına tecavüz ve uyuşturucuyla ilgili suçlamalar da dahil olmak üzere 38 ayrı suçtan yargılanıyor. Suçlamaları reddeden Hoiby, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.