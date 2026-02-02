Norveç Prensesi Epstein ile Yazışmalar Nedeniyle Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Norveç Prensesi Epstein ile Yazışmalar Nedeniyle Eleştirildi

02.02.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan, Prenses Mette-Marit'in Epstein'le ilişkisini 'zayıf muhakeme' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Jeffrey Epstein ile yazışmalarının, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni belgelerde ortaya çıkmasının ardından, Veliaht Prenses Mette-Marit'in "zayıf bir muhakeme" sergilediğini söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, adı Epstein Dosyaları'nda geçen Veliaht Prenses Mette-Marit'in, "zayıf bir muhakeme yürüttüğünü" kabul etti ve eleştirilere dair, "Ben de buna katılıyorum" dedi.

Prenses Mette-Marit'in yayınlanan son dosyalardaki yazışmalarda isminin yüzlerce kez geçmesi, Norveç kamuoyunca eleştirildi. 2011-2014 yıllarına ait e-postaları içeren belgeler, kanıtların yanı sıra Veliaht Prensesin Ocak 2013'te Epstein'in Palm Beach'teki konutunda dört gün geçirdiğini ortaya koymuştu.

Veliaht Prenses, Norveç Kraliyet Sarayı tarafından 31 Ocak günü yayınlanan bir açıklamayla Epstein ile ilişkisi nedeniyle özür diledi ve temaslarını "tek kelimeyle utanç verici" olarak nitelendirdi. Mette-Marit yaptığı açıklamada, "Zayıf bir muhakeme sergiledim ve Epstein ile herhangi bir temasım olduğu için pişmanım. Jeffrey Epstein eylemlerinden tek başına sorumludur. Epstein'in geçmişini daha kapsamlı bir şekilde araştırmadığım ve nasıl bir insan olduğunu daha önce fark etmediğim için sorumluluğu üstlenmeliyim. Bundan derin üzüntü duyuyorum ve bu benim taşımam gereken bir sorumluluk" ifadelerine yer verdi.

"Paris zina için iyidir"

Epstein ile yapılan yazışmaların bazıları kamuoyunda özellikle dikkati çekti. Mesajlardan birinde Mette-Marit, Epstein'den "çok tatlı biri" olarak bahsetti. Epstein'in Paris'te "eş avında" olduğunu söylediği bir başka yazışmada ise Prenses, "Paris zina için iyidir" yanıtını verdi ve "İskandinavların daha iyi eş adayı olduğunu" ekledi. Bir diğer e-postada ise Mette-Marit, "Bir annenin 15 yaşındaki oğlunun duvar kağıdı için sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadın önermesi uygunsuz mu?" sorusunu yöneltti.

Oğlu tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor

Bu ifşaalar, Norveç kraliyet ailesinin zaten eleştirilerin hedefinde olduğu bir dönemde yaşandı. Mette-Marit'in kraliyet unvanı bulunmayan 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, yarın Oslo'da hakim karşısına çıkacak. Hoiby, dört kadına tecavüz ve uyuşturucuyla ilgili suçlamalar da dahil olmak üzere 38 ayrı suçtan yargılanıyor. Suçlamaları reddeden Hoiby, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: ANKA

Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç Prensesi Epstein ile Yazışmalar Nedeniyle Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:17:53. #7.11#
SON DAKİKA: Norveç Prensesi Epstein ile Yazışmalar Nedeniyle Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.