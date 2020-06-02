Novak Trabzonspor'la neden sözleşme yenilemedi? Menajeri açıkladı

Radyospor'un sorularını yanıtlayan Filip Novak'ın Menajeri Mithat Halis, "Oyuncu şu anda Trabzonspor'un elinde. Oyuncu ile Trabzonspor anlaşmıştı. Trabzonspor elindeki bazı evrekları imzalayıp yollaması gerekiyordu. Trabzonspor bunu neden yapmadı bilmiyorum. Trabzonspor bunu yapmadığı için oyuncu piyasaya düştü. Korsan menajerler şu anda devrede. Parazit menajerler her yerde var. Menajerlik işi maalesef böyle." şeklinde konuştu.



Bu iş 10 gün önce bitebilirdi!



Mithat Halis, bu transfer görüşmelerinin daha erken bitirilebileceğini söyledi. Halis, "Adamı bulup getiren benim. Bu oyuncu için 2 ay uğraştım. Trabzonspor'da kalmasını istememin sebebi bu. Oyuncu 3 ay önce imza atmış olsaydı benim başım ağırmayacaktı. Trabzonspor eğer 10 gün önce bu sözleşmeyi imzalamış olsa bunlar benim başıma gelmezdi. Ben 10 gündür Çek menajerlerle konuşmuyorum çünkü olay benim kontrolümden çıktı. Oyuncunun %40 hakkı bizde. Piyasaya düşen oyuncuyu herkes her yere önerir." dedi.



"Fenerbahçe ve Başakşehir..."



Mithat Halis, Filip Novak gibi bir oyuncunun 5-10 milyon Euro'ya bulunamayacağını savundu ve oyuncunun Fenerbahçe veya Başakşehir'e götürülebileceğini söyledi. Halis, "Trabzonspor şu anda verim aldığı bir oyuncuyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Filip Novak gibi bir oyuncuyu şu anda 5-10 milyon Euro'ya alamazsın. Filip Novak, stoper özellikli ve hücuma katkısı yüksek olan bir oyuncu. Parazit menajerler bu oyuncuyu Fenerbahçe veya Başakşehir'e götürebilir. Bu olay henüz bitmedi. Bu oyuncunun sorunları çözülebilir. Bu işin suçlusu kim bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'ye daha ucuza 5 tane Novak bulurum!



Mithat Halis son olarak bu tarz oyuncuların rahatlıkla bulunabileceğini söyledi. Halis, "Filip Novak eğer Trabzonspor dışında bir kulübe giderse büyük sorunlar çıkar. Şampiyonluğa oynayan bir takımın ritmi bozulmaz. Bu çocuğun parazit menajerlerin eline düşmemesi lazımdı. Bu menajerler tüm dünyada var. Ben bu mekanizmayı engellemek istiyorum. Fenerbahçe'ye Filip Novak'tan çok daha ucuz ve yetenekli 4-5 tane adam bulabilirim. Ben bunları seyrettiğim için biliyorum." diye görüş bildirdi.



"Novak şimdi altın oldu"



"Filip Novak her maçta 5 tane pozisyona giriyor çünkü oyun zekası çok yüksek. Trabzonspor scoutlarıyla o dönemde kavga ettim. Ünal Karaman'la ikili ilişkilerim sayesinde Novak'ı takımda tuttum. Novak şimdi altın oldu. Novak zaten problem çıkaran bir tip değil ancak onun başını belaya soktular. Ben oyuncularımın büyük takımlardan gitmesini istemem." diyerek sözlerini tamamladı.