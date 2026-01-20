Nuri Demirağ Havalimanı\'nda Yolcu Sayısı Yüzde 22 Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024 yılında 418 bin 935'i iç hatlara, 5 bin 665'i ise dış hatlara olmak üzere 424 bin 600 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025 yılında 508 bin 740'ı iç hatlara, 9 bin 381'i ise dış hatlara olmak üzere toplam 518 bin 121 kişi faydalandı.

Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 22 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS