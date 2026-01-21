Nusaybin\'de Yürüyüşe İzin Verilmedi

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun ve bazı DEM Parti'li milletvekilleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Zeynelabidin Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Polis, sınıra yürümek isteyen gruba izin vermedi. Yürümek isteyen gruptan bazıları, gözaltına alındı.

Burada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Biz yaşadığımız müddetçe hangi coğrafyada olursa olsun Kürt halkının özgürlüğünü de Türkmenlerin özgürlüğünü de bütün halkların özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi. DHA)