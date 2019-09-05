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O Bölüm 2

1 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

"O Bölüm 2"

Vahşet hikayeleriyle tanınan "Pennywise" adındaki şeytan palyaçonun musallat olduğu bir grup çocuğun hikayesini konu edinen "O Bölüm 2"; 27 yılın ardından gelen bir çağrıyla yeniden bir araya gelen "Ezikler Kulübü" üyelerinin devam eden hikayesini anlatıyor.

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan devam filminin senaryosu Gary Dauberman imzası taşıyor.

Andy Muschietti'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Bill Skarsgard, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Troy James, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Andy Bean, Sophia Lillis ve Jack Dylan Grazer gibi isimler rol aldı.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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