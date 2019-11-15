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O komedyenin bebeğini taklit etiği video en çok izlenenler arasında
7 saat önce
Avustralyalı komedyen Josh Hawkins'in henüz 7 haftalık bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Avustralyalı komedyen Josh Hawkins'in henüz 7 haftalık bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Avustralyalı komedyen Josh Hawkins, yeni doğan kızının surat ifadelerini taklit edince sosyal medyada viral oldu. Hawkins, henüz 7 haftalık olan bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği videoyu "Kızımın sarhoş suratını taklit etmek tam zamanlı yeni işim" notuyla kendine ait sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa süre içinde yayılan video, Instagram'da 100 bin, Facebook'ta 300 binden fazla izlenerek sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı.
(İHA)
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