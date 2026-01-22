Obezite Ameliyatlarındaki Yenilikler Ürdün\'deki Doktorlarla Paylaşıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi'nde yapılan mide küçültme ameliyatlarındaki yenilikler, yabancı doktorlarla paylaşıldı.

Ürdün'de çalışan bir grup doktor, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Obezite Merkezi'ndeki mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili yenilikleri ve çalışmaları yerinde görmek için kente geldi.

Hastanede iki gün boyunca ameliyatlara katılan doktorlar, meslektaşlarıyla obezite cerrahisiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Osman Acar, AA muhabirine, kurumun obezite merkezinde deneyimli hekimlerin ve sağlık personelinin çok ciddi ameliyatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Obezeti Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Melih Can Gül de hastanede yapılan başarılı ameliyatların yurt dışından da takip edildiğini dile getirdi.

Ürdünlü Gastroenteroloji Cerrahı Opr. Dr. Musab Alworikat da girdikleri ameliyatlardan güzel deneyimler elde ettiklerini belirterek, "Bilgi paylaşımı çok önemli. Bizim için faydalı olduğunu düşünüyoruz."dedi.

Opr. Dr. Zaid Al-Rawabdeh ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde katıldıkları ameliyatların kendileri için tecrübe oluşturduğunu ifade etti.