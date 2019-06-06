Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesinin parkları Eskişehirlileri bekliyor
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Odunpazarı Belediyesinin parkları Eskişehirlileri bekliyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda tatile gidemeyen Eskişehirli vatandaşlara bölgede bulunan parklar ile alternatif bir gezi imkanı sunuyor.

Odunpazarı Belediyesinin parkları Eskişehirlileri bekliyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda tatile gidemeyen Eskişehirli vatandaşlara bölgede bulunan parklar ile alternatif bir gezi imkanı sunuyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan ve yeniden tasarlanan parklar, bayram tatili için vatandaşlara alternatif bir gezi planı sunuyor. Uğur Mumcu Parkı, Basın Parkı, Kanlı Kavak Parkı, Raif Özgür Parkı, Şelale Park, Botanik Park, Çevre Parkı ve Cumhuriyet Parkı Eskişehirlileri bekliyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Odunpazarı Belediyesi, Güncel
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