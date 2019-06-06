Odunpazarı Belediyesinin parkları Eskişehirlileri bekliyor
1 saat önce
Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda tatile gidemeyen Eskişehirli vatandaşlara bölgede bulunan parklar ile alternatif bir gezi imkanı sunuyor.
Odunpazarı Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
, Ramazan Bayramı
'nda tatile gidemeyen Eskişehirli vatandaşlara bölgede bulunan parklar ile alternatif bir gezi imkanı sunuyor.
Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan ve yeniden tasarlanan parklar, bayram tatili için vatandaşlara alternatif bir gezi planı sunuyor. Uğur Mumcu
Parkı, Basın Parkı, Kanlı Kavak
Parkı, Raif Özgür Parkı, Şelale Park, Botanik Park, Çevre Parkı ve Cumhuriyet Parkı
Eskişehirlileri bekliyor. - ESKİŞEHİR
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