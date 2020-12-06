Öğrencilerden, sağlık çalışanlarına anlamlı mektup - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Gazi İlkokulu'nda eğitim gören 21 öğrenci, ödev kapsamında pandemi nedeniyle hayatlarını riske atarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına mektup yazdı. Mektuplarında duygularını dile getiren öğrenciler, "Sağlık çalışanları evine, bizler okulumuza dönmek istiyoruz" diyerek herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Gazi İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Hüseyin Aras, 4/B öğrencilerinden ödev olarak 'Sağlık çalışanlarına selam olsun' konulu proje kapsamında, duygularını dile getirdikleri mektup yazmasını istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerini evlerinde sürdüren 21 öğrencinin yazdığı mektuplar, veliler aracılığıyla Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına teslim etti.