Öğrencilerin topladığı atıkların geliriyle "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin topladığı atıkların geliriyle 'Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı' oluşturuldu - Son Dakika

Öğrencilerin topladığı atıkların geliriyle "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu

6 saat önce

Hatay'daki Ekinci Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında topladıkları atıkların geliriyle "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu.

Öğrencilerin topladığı atıkların geliriyle

Hatay'daki Ekinci Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında topladıkları atıkların geliriyle "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu.

Çevre sorunlarına dikkati çekme ve çevre bilincini geliştirme seferberliğine katılan öğrenciler, atıkların özelliklerine göre isimlendirdikleri geri dönüşüm kutularını okuldaki her kata yerleştirdi. Öğrenciler, teneffüslerde bunları toplayarak, bahçedeki "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Odası"nda biriktirdi.

Toplanan 13 ton atığın geri dönüşümüyle elde edilen gelirle okulda, satranç, ahşap hedef ve mangala gibi birçok akıl ve zeka oyunlarıyla donatılan "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" kuruldu.

Okul Müdürü Ahmet Hayri Yılmaz, AA muhabirine, öğrencilere yönelik akademik çalışmaların yanı sıra sadece bilgiyi vermek değil, davranışsal olarak da gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Atıkların türüne göre toplanması için okulda çalışma yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Okul içinde plastik şişelerin, kağıtların sağa sola, çöp kutularına atıldığını görünce 'Bunları nasıl değerlendirebiliriz?' gibi bir düşüncemiz olmuştu. Bununla ilgili çocuklarımızla çalışma yaptık ve atıkları toplamaya başladık. İlk önce 3 ton civarında atık topladık ve bahçemizde bir geri dönüşüm odası oluşturduk. En son biriktirdiğimiz 13 ton atıktan elde ettiğimiz parayla bu sınıfı kurduk." diye konuştu.

Yılmaz, öğrencilerin atıkların dönüşümünü gördüklerinde çok mutlu olduklarını anlattı.

Velilerin de çalışmalara destek verdiğini belirten Yılmaz, her gün açık olan "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı"nda öğrencilerin çok kıymetli ve eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Gelecek nesillere temiz çevre bırakmak istiyorlar

Atık projesine katkıda bulunan öğrencilerden 11 yaşındaki Yusuf Can Ceylan, çevre temizliğine önem verdiklerini vurguladı.

Daha yeşil bir dünyada yaşamak istediğini ifade eden Ceylan, "Öğretmenimiz bize geri dönüşümün çok önemli olduğunu, ülke ekonomisine katkı sağlamamız gerektiğini söyledi. Biz de gruplara ayrıldık ve atık toplamaya başladık. Yaptığımız görevden çok memnunuz." dedi.

Öğrencilerden Narin Korkmaz da gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ekinci, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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