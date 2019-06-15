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Öğrencisi olduğu kursun öğretmeni oldu

21 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim ve sanatsal ürettim kurslarında yıllarca öğrenci olan 48 yaşındaki Serap Cibeli Kırdı, kursun öğretmeni oldu.

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Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim ve sanatsal ürettim kurslarında yıllarca öğrenci olan 48 yaşındaki Serap Cibeli Kırdı, kursun öğretmeni oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları programını bitirerek öğretmen olan Kırdı, 18 öğrencisiyle sürdürdüğü kırk yama kursunda yapılan çalışmalarla Muratpaşa Belediyesi Üreten Eller Festivali'ne katıldı.
Evli ve bir çocuk annesi olan Kırdı, 25'li yaşlarında Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlediği, iğne oyası, seramik ve resim gibi branşlardaki kurslara kayıt oldu.
Uzun süre bu kurslarda öğrenci olan Kırdı, öğrendikleriyle öğretmen olma kararı aldı.
Kırcı, 3 yıl önce üniversite sınavlarına girdi ve AÜ Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları bölümünü kazandı. Geçen yıl üniversiteyi bitiren Kırdı, mezun olduktan sonra, yıllarca öğrencisi olduğu kursa öğretmen olarak görevlendirildi. Üçgen Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Belediyesi Giritli Kadın Danışma Merkezi'nde kırk yama kursu açan Kırdı'nın kursuna bu yıl 18 öğrenci kayıt oldu.
Kırk yamanın atık kumaş parçalarından farklı biçimlerde farklı tasarımlar yapmak olduğunu belirten Kırdı, bu yıl açılan kursta, koltuk yastığı kılıfları başta olmak üzere, çanta, yelek, masa örtüsü, nevresim takımı gibi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Ortaya çıkardıkları ürünlerle Üreten Eller Festivali'nde yerini alan Kırdı ve öğrencileri, kent sakinlerinin ilgisinden oldukça memnun olduklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:49 Kaynak: AA
Akdeniz Üniversitesi, serik, Muratpaşa, Güncel
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