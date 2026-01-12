Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Takvimi Açıklandı - Son Dakika
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Takvimi Açıklandı

12.01.2026 15:39
MEB, öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini açıkladı. Başvuru tarihleri belirlendi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 11-15 Haziran'da yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak. '2026 Proje Okulları Öğretmen Atama-Yönetici Görevlendirme Takvimi' ve 2026 Yılı 'Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi'ne ilişkin detaylara 'https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yonetici-gorevlendirme-ve-ogretmen-yer-degistirme-takvimleri/icerik/1686/tr' internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

