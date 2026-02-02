Öğretmene engelli öğrenciye şiddet cezası - Son Dakika
Öğretmene engelli öğrenciye şiddet cezası

02.02.2026 22:14
Antalya'da engelli öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene 15 bin TL para cezası verildi.

Antalya'da özel eğitim okulunda görev yapan bir öğretmenin yüzde 99 oranında engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme sanığı suçlu buldu. Mahkeme sanık hakkında 150 gün cezayı günlüğü 100 TL üzerinden olmak üzere toplam 15 bin TL adli para cezasına çevirerek taksitlendirirken, karara aileden tepki geldi.

Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada, Kepez'deki özel bir uygulama okulunda öğretmen olarak görev yapan H.O.'nun engelli öğrenci Zafer Özkan'a şiddet uyguladığı sabit görüldü. Olayın 16 Mayıs 2024 yılında okul binası içerisinde meydana geldiği belirtildi. Duruşmada dinlenen tanıklar, yerde dizleri üzerinde oturan, kendini savunamayacak durumdaki engelli öğrenciye sanığın kızgınlıkla tekme attığını gördüğünü söyledi. Tanık, yaşadığı şok nedeniyle olayı ilk gün anlatamadığını ancak vicdanen rahatsızlık duyması üzerine ertesi gün okul yönetimine ve aileye bilgi verdiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı ise, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın bakıma muhtaç ve kendini savunamayacak durumda olan engelli birine şiddet uyguladığını vurgulayarak, Türk Ceza Kanunu'nun 86/2 ve 86/3-b maddeleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme para cezası verdi

Mahkeme, sanığın eylemini sabit bularak önce 180 gün adli para cezası verdi. Takdiri indirimle ceza 150 güne düşürüldü. Günlüğü 100 TL üzerinden hesaplanan ceza toplamda 15 bin TL adli para cezasına çevrildi ve taksitlendirilmesine karar verildi. Sanığın sabıkasız oluşu gerekçe gösterilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, engelli genci okulun içinde duvara doğru iten H.O.'nun ardından üst kata çıkan gencin peşinden koşarak gittiği görüldü. Görüntülerin farklı bir noktasında ise, H.O. ile öğretmenin yine yan yana geldiği, gencin bir anda yere düşme anı, ardından da diğer veli ve öğrencilerin toplanması yer aldı.

"Başımdan kaynar sular döküldü"

Şiddete maruz kalan 22 yaşındaki Zafer Özkan'ın annesi Tuğba Özkan, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası otizmli olduğunu belirten Özkan, olaydan sonra öğretmenle yaşadığını ileri sürdüğü diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Başımdan kaynar sular döküldü. Öğretmeni buldum. 'Oğlumdan ne istedin? Egon mu tatmin oldu? Sana vururken 'Bana vurma' diyebildi mi?' dedim. Bana 'Abla ben sana demedim mi bunlar abartacaklar diye' dedi. 'Ben yapmadım' diye inkar etti. Sonra da bana 'Hadi gel sen de bana vur, ödeşelim' dedi."

Anne Özkan, yaşadığı psikolojik çöküntüyü ise şu ifadelerle dile getirdi:

"Çığlık çığlığa kaldım, sinir boşalması yaşıyordum. Yanıma yaklaşıp ellerini büktü, 'Hadi abla vursana' diye alaycı hareketler yaptı. Elimi kaldırdım ama ona dokunmaktan tiksindim. Etrafımdakilere 'Allah'tan korkan yok mu, ne olur şunu yanımdan alın' diye yalvardım."

Anne Özkan, kamera kayıtlarında sanığın önce öğrenciyi ittiği, ardından kameraların kör noktasında tokat ve tekme attığı, gencin korku içinde kaçmasına rağmen şiddetin devam ettiğini iddia etti. Olayın ardından oğlunun epilepsi nöbetleri geçirmeye başladığını iddia eden anne, yapılan tetkiklerde beyninde ödem tespit edildiğini söyledi. Anne Özkan, doktorların durumun darbelere bağlı olabileceğini ifade ettiğini ancak zaman geçmesi nedeniyle kesin bağ kurulamadığını belirttiğini aktardı.

"Şok üstüne şok yaşadım"

Özkan, mahkemenin verdiği kararı yeterli bulmadığını savunarak, "Ben kamera görüntülerini izleyince zaten şok olmuştum. Üstüne bir de bu ceza gelince şok üstüne şok yaşadım" dedi.

Mağdur aile ve avukatları, verilen cezanın caydırıcılıktan uzak olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Öğretmene engelli öğrenciye şiddet cezası
