Okan Buruk'tan Taraftarlara Özür
Okan Buruk'tan Taraftarlara Özür

10.01.2026 22:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye yenildikleri finalde taraftarlardan özür diledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybettiklerinden dolayı taraftarlardan özür diledi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki takımın da maça benzer başlangıçları olduğunu belirterek, "1-0 öne geçen takım maçı kazanmaya yakın taraf olacaktı. Fenerbahçe'nin golü bulması bu anlamda hem avantaj hem de skor avantajı oldu. Bu hem de öz güvendir. Bu öz güveni maçın genelinden ortaya koyamadık. Maalesef bu stada her geldiğimizde Galatasaraylı oyuncuların, oyun kalitesinin çok daha altında oynadığını söyleyebilirim. İlk yarıda ilk dokunuşların kötü olması, kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. İkini yarının başında değişikliğe gittik. Sarı kartı olan Davinson'u çıkardık, stopere Lemina'yı aldık. Çok erken gol yedik. Devamında rakip sahada çok yerleştiğimiz ama çok az ürettiğimiz bölüm oynandı. Maçın sonuna kadar da skoru değiştirecek golü bulamadık ve rakibimizin 2-0 kazandığı maç oldu. Rakibimizi tebrik ederim. Kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Gelip bizi desteleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu stada gelmek çok zor, bu statta her şey zor. Bu yağmurun altında bizi destekleyen, bizden başarı bekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz, kupayı onlara hediye edemedik. İyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Türkiye Kupası, lig ve Avrupa var. Bu yarış içerinde çok güçlü bir şekilde döneceğiz. Bugün önemli bir ders çıkaracağız bir gün oldu" şeklinde konuştu.

"Edilen küfürlerden dolayı bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için kupa törenine çıkmadık"

Seremoniye çıkmama nedeninin sorulması üzerine Buruk, "Kulüp olarak aldığımız bir karar. Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle alalım. Milli oyuncuydu, çok iyi bir insandı, herkesin çok sevdiği bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda, ölmüş bir insana edilen küfürler, maç bittiğinde önüne çıkacağımız, bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için kupa törenine çıkmadık. Kulüp olarak buna karar verdik" diye cevap verdi.

"Hiçbir şey değişmeyecek, yine şampiyon biz olacağız"

Bu mağlubiyetin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Yine şampiyon biz olacağız. Takımıma, oyuncularıma, camiama güveniyorum. Şampiyonluğu sezon sonunda onlar ile birlikte kutlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu iki maçın birinde Uğurcan'ı, birinde Günay'ı oynatmayı planladık"

Kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'in tercih edilme nedeniyle ilgili sorulan soruya ise Okan Buruk, "Geçen sene Türkiye Kupası maçlarını Günay ile oynadık. Yarı finaldeki Fenerbahçe maçını, finaldeki Trabzonspor maçını Günay ile oynadık. Bu iki maçın birinde Uğurcan'ı, birinde Günay'ı oynatmayı planladık. Orta sahada da değişiklik yaptık. Orta sahada bizim için 4 elit oyuncu var. Bu ay içerinde çok fazla maça çıkacağız. Maçların durumuna göre mecburen rotasyonlar yapmak zorundayız. Her oyuncumuzu hazır tutmak zorundayız. Geçen sene Günay, çok iyi performansla Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Lig maçlarında Muslera olmadığında çok iyi performanslar sergiledi. Ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli oluyor. Bugünkü verdiğimiz karar bu doğrultudaydı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

