Okul kantinleri ve iş yerlerine denetim - Son Dakika

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan iş yerlerine denetim düzenledi.



Düzce Belediyesi çocukların sağlığı ve güvenliği için okul kantinlerinde ve okul çevresindeki iş yerlerine düzenli olarak yapılan denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği denetimler kapsamında şehir merkezinde bulunan ilk, ortaokul ve liselerin kantininde ve okul çevrelerinde bulunan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, ruhsat ve gıda denetimini sürdürüyor. Hijyen durumları, sağlığa zararlı ürünler, satışı yasak olanlar, çocuklar için tehlike arz eden mamulleri inceledi. Satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve kalite standartlarını da inceleyen ekipler yaptıkları açıklamada "Ailelerin içi rahat olsun. Kurumumuz sorumluluğu altında bulunan tüm okullara ve iş yerlerine yıl boyunca belli periyodiklerle denetim yapmaktadır. Denetimler kapsamında satışı yasak olan, son kullanma tarihi geçmiş olan ya da kalite standartları uyumsuz olan ürünleri satan kantin işletmecileri ve iş yerleri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai yaptırım uygulanmaktadır. Çocuklarımızın sağlığı konusunda müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Bu konuda duyarlı kantin işletmecilerine ve iş yerlerine teşekkür ediyor, velilerin de çocuklarının tükettiği yiyecek ve içecekler konusunda duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE