Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı - Son Dakika

Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı
27.07.2021 17:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Eylül'de açılması planlanan okullardaki yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantı video konferansla gerçekleşti. Bakan Selçuk, "6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Koronavirüs vakalarının 5 binden 16 bine fırlamasının ardından 6 Eylül olarak duyurulan okulların açılma tarihinin erteleneceği söylentilerinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.
"6 EYLÜL İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim sürecinin birinci yılının dolmasını beklemeden başladığını belirten Bakan Selçuk, "Geçen yıl resmi okul ve kurumlarımızın tamamına yakını standartlarını sağlayarak belgelerini almıştı. Bu yıl 4 bin 540 denetçi arkadaşımız ile birlikte tüm okullarımızın koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını belgesini yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor. Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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