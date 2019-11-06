Öldürülen teröristlerle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede

ADIYAMAN - Adıyaman'da, geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2019 tarihinde merkeze bağlı Akçalı Köyü kırsalında özel harekat timlerinin çalışmaları sonucunda gri listede 300 bin TL ödülle aranan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

Yapılan çalışmalar kapsamında her iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen D.D., H.D., Ş.D., ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 5 kişi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan ölü olarak ele geçirilen Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş isimli teröristin, 16 Ağustos 2018 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle askerlerin şehit olduğu terör eylemini ve 26 Temmuz 2019 tarihinde ise Adıyaman'ın Sincik ilçesinde polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Taha Uluçay'ın şehit düştüğü olayda yer aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.