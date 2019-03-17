Son Dakika Haberleri: Omar'ın Durumunu Sorgulayan Sunucunun Programı Askıya Alındı

Omar'ın Durumunu Sorgulayan Sunucunun Programı Askıya Alındı

1 saat önce

NEW ABD'de, Kongrenin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar'ın, "inancı nedeniyle ülke anayasasına uygunluğunu" sorgulayan sunucu Jeanine Pirro'nun programının askıya alındığı bildirildi.

Omar'ın Durumunu Sorgulayan Sunucunun Programı Askıya Alındı, System.String[]
NEW ABD'de, Kongrenin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar'ın, "inancı nedeniyle ülke anayasasına uygunluğunu" sorgulayan sunucu Jeanine Pirro'nun programının askıya alındığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Fox News, ay başında Ilhan Omar'ın başörtüsü ve inancına ilişkin anayasaya uygunluk yorumlarında bulunan Pirro'nun "Justice with Jeanine" isimli programını askıya aldı.

Pirro'nun normal yayın akışında yer alan dün geceki programı da yayınlanmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Pirro'nun programının askıya alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Trump, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, "Pirro'yu geri getirin. Sevgili ortakları sahte haberler basını ile yakından çalışan radikal solcu Demokratlar, ülkemizin çoğunluğunu susturmak için her yolu deniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pirro, 9 Mart'ta yayımlanan programının bir bölümünde Kongre üyesinin başörtüsü taktığını belirterek, "Omar'ın dini inançlarının ABD Anayasası ile çeliştiğini" iddia etmişti.

Fox News'ten konuya ilişkin, "Jeanine Pirro'nun Ilhan Omar hakkındaki yorumlarını şiddetle kınıyoruz. Pirro'nun yorumları, kanalımızın görüşlerini yansıtmıyor ve konuyla ilgileniyoruz." açıklaması yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Fox News, Jeanine Pirro, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü? Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:11:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Omar'ın Durumunu Sorgulayan Sunucunun Programı Askıya Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]