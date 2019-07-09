Son Dakika Haberleri: Ömer Halis Demir'in mezarına kadar pedal çevirecekler
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Ömer Halis Demir'in mezarına kadar pedal çevirecekler

1 saat önce

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak maksadıyla gerçekleştirilen "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Yalova'ya ulaştı.

Ömer Halis Demir'in mezarına kadar pedal çevirecekler, System.String[]
Ömer Halisdemir, Yalova, Güncel
Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak maksadıyla gerçekleştirilen "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Yalova'ya ulaştı. Yalova'dan alınan toprak tur güzergahındaki diğer illerden alınan topraklarla birlikte Niğde'de şehit Ömer Halis Demir'in mezarına dökülecek.

15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından başlatılan Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler Yalova'ya geldiler. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısa bir mola veren bisikletçiler buradan toprak aldılar. Konuyla ilgili bilgi veren bisikletçiler, "Ülkemizde 15 Temmuz gibi bir olay yaşandı. Biz bu olayın unutulmaması, Ömer Halis Demir başta olmak üzere şehitlerimizin unutulmaması için bu bisiklet turunu düzenledik. Bu kapsamda geçtiğimiz tüm illerden vatan toprağı alıyoruz. Bu toprakları şehidimiz Ömer Halisdemir'in toprağına götüreceğiz. Bu sene turumuzun 3.sünü gerçekleştiriyoruz. Takımımızda çoğu milli olan 30 sporcu bulunuyor. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen de birer bisikletçi ekipte yer alıyor. İstanbul'dan Yalova'ya kadar 120 kilometre pedal bastık. Bugün Bursa'ya varacağız. Yarın Bursa- Kütahya etabını geçeceğiz. 15 Temmuz'da da Niğde'de olacağız" dedi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
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