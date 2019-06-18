Son Dakika Haberleri: Önce selası verildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı
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Önce selası verildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Manisa'da öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Önce selası verildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Manisa'da öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler'de Hatuniye Camisi'nde, Yunusemre'de ise Mesir Camisi'nde, Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi camilerden sela verilerek vatandaşlar gıyabi cenaze namazına davet edildi. Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Mursi için Kur'an'ı Kerim tilaveti okunup dua edildi. Yapılan duanın ardından Muhammed Mursi için Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Mısır, Muhammed Mursi, Manisa, Güncel
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