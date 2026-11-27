Etkinlik kapsamında çocukların enerjisine ortak olmak amacıyla çeşitli sürpriz hediyeler ve resim malzemeleri takdim edildi. Gün boyunca süren keyifli anların sonunda minik kahramanlar, kendilerine hediye edilen resim defterleri ve boya kalemleriyle hazırladıkları birbirinden özel resimleri Onur Market ve AHEV temsilcilerine armağan etti.

Konuya ilişkin Onur Market ve AHEV tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir çocuğun gülümsemesi, dünyadaki en değerli armağandır. Sosyal sorumluluk bilinciyle daha çok çocuğumuzun hayatına dokunmayı ve yüzlerinde bir nebze olsun tebessüm oluşturabilmeyi en büyük mutluluğumuz olarak görüyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyalarına misafir olmak ve bize armağan ettikleri umut dolu resimleri teslim almak hepimiz için unutulmaz bir deneyimdi. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm KAYD gönüllülerine, kıymetli öğretmenlerimize ve minik kahramanlarımıza yürekten teşekkür ederiz."

Onur Market ve AHEV, önümüzdeki dönemlerde de toplumsal fayda odağıyla sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edecek.