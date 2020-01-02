Oppo, Avrupa bölgesinde en çok satışı Türkiye'de yaptı

Akıllı telefon markası Oppo'nun, şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği, ürünlerin satış performansını artırdı. Oppo'nun "A Serisi 2020" ve "Reno2" modelleri Avrupa bölgesinde en çok Türkiye'de sattı.

Şirket açıklamasına göre, Oppo'nun akıllı telefonları için yaptığı tanıtım kampanyaları, markanın hem popülerliğini hem de Türkiye'deki pazar payını artıyor.

40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren lider akıllı telefon markası Oppo'nun, 2019 yılında girdiği Türkiye pazarında "A Serisi 2020" ve "Reno2" modellerinin tanıtımı için şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği, ürünlerin satış performansına dikkat çekici bir etkide bulundu.

Türkiye pazarına ayrı bir önem vererek ilk kez bir yerel reklam kampanyası gerçekleştiren Oppo, hizmet verdiği kültüre hitap eden kampanyaları ile öne çıktı. Oppo, Avrupa bölgeleri içerisinde ilk yılı olan Türkiye'de satış rekoru kırdı.

Sıla'nın rol aldığı reklam kampanyalarının ardından tüketiciler, Oppo ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

İlk reklam filminde, OPPO'nun "A Serisi 2020" telefonuyla içindeki yeteneği ortaya çıkaran ve fotoğrafçı olan Sıla, ikinci reklam filminde ise bambaşka bir senaryo ile ekrana çıktı.

Türk edebiyatının usta ismi Orhan Veli'nin "Bir İş Var" şiirinin Sıla'dan dinlenilen ikinci reklam filminde Sıla'ya, model Didem Soydan, oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik etti.

"Avrupa bölgesinde ilk defa Türkiye pazarında yerel bir kampanya yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yeni "A Serisi 2020" modellerini duyurmak için Avrupa bölgesinde ilk defa yerel bir kampanya yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa pazarında, Türkiye'ye ayrı bir önem veriyoruz. Bunu, Oppo'nun merkez yönetimine de ifade ettik. Türkiye'de yerelleşmemiz gerektiğini söyledik. Böylece ortaya başarılı iki kampanya çıktı. Sıla ile yaptığımız başarılı reklam kampanyaları sayesinde Oppo'nun ismi artık daha çok biliniyor.

Bugün 'Oppo nasıl bir markadır' dediğimizde, 'Kamerası güzel olan telefon' cevaplarını alıyoruz. Son olarak yeni Reno2 serisi kullanıcılarla buluşurken, biz yine yerel reklamlarla devam etmek istedik. Bu kez Sıla'nın yanı sıra Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerle iş birliği yaptık. Bu iş birliklerinin etkisi ile A Serisi 2020 ve Reno2 modellerinde Oppo Türkiye olarak Avrupa bölgesinde satış rekoruna imza attık."

Weijian Zhou, 2020'de de yeni ürünleri teknolojiseverlerle buluşturmaya ve Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.