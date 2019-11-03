Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti

ORDU/ DHA

ORDU'da düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5'inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan görüntü (drone)

-Yarışlardan detay görüntü

-Yarışları seyreden vatandaşlardan görüntü